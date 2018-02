2月10日発売のGINZAは『THE INTERIOR ISSUE クリエイターが愛する部屋』特集。今月のGINZAはインテリア特集。総勢50名のクリエイターが愛する部屋を大公開!#北村匠海 #草川拓弥 #桜田通 #小越勇輝 #花沢将人 #大宮エリー #フミカウチダ #たなかみさき #リカックス #太田莉菜 #瑛太 #松尾スズキ

A post shared by ginza magazine (@ginzamagazine) on Feb 7, 2018 at 4:49pm PST